Названа причина смерти заслуженной артистки России Нины Марушиной

Фото: legion-media/Дмитрий Коробейников/PhotoXPress.ru

За свою творческую жизнь актриса воплотила на сцене театра Пушкина десятки разноплановых ролей.

Заслуженная артистка России Нина Марушина умерла после борьбы с продолжительной болезнью. Об этом ТАСС сообщили в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

«После продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России, актриса Театра имени Пушкина Нина Марушина»

Ей был 91 год. Информация о том, когда пройдет прощание с артисткой и где ее похоронят, пока не уточнялась.

Марушина была театральной актрисой. На ее счету также четыре эпизодические работы в кино. В театре Пушкина, где Марушина прослужила почти 65 лет, артистка создала десятки разноплановых ролей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ушла из жизни заслуженная артистка России Лариса Жуковская. До своего 89-го дня рождения она не дожила меньше двух недель. Многим любителям столичного театра актриса была хорошо знакома, тогда как в кино работ было не так много. Но в их числе — роль княжны Безуховой в оскароносной экранизации романа писателя Льва Толстого «Война и мир».

