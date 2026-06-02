Забота о природе: Башкортостан представил инсталляцию с говорящим деревом на ПМЭФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В этом году многие регионы делают ставку не только на инвестиции и технологии, но и на экологическую повестку.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) одним из самых необычных стендов в этом году стала экспозиция Башкортостана с интерактивным говорящим деревом. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Как уточняется, в этом году многие регионы в своих презентациях делают ставку не только на инвестиции и технологии, но и на экологическую повестку.

Для Башкортостана обращение к природным мотивам не стало новым приемом. На ПМЭФ-2023 стенд республики включал цифровую опушку — 3D-фрагмент леса, который постепенно «проявлялся» и загружался в пространстве благодаря лидарным системам. Эти датчики сканируют пространство с воздуха, создавая сверхточные цифровые модели местности.

Метаморфозы леса стали ключевым визуальным образом стенда, символизируя красоту местного ландшафта и стремление республики к технологическому развитию. Так регион уже тогда демонстрировал симбиоз инноваций и природы.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. С 2006 года он проводится под патронатом и при участии президента России Владимира Путина. ПМЭФ считается одной из крупнейших деловых площадок страны, где представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсуждают развитие экономики, инвестиции, международное сотрудничество и ключевые проекты регионов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС