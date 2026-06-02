«Пуля до сих пор в теле»: на потомка Александра Пушкина напали в Москве

Андрея Де Торби избили, ограбили и ранили в Измайловском парке.

В Москве напали на Андрея Де Торби, потомка поэта Александра Пушкина по материнской линии. В беседе с 5-tv.ru пострадавший рассказал, что вечером 20 мая возвращался от коллеги, когда в Измайловском парке к нему подошел неизвестный молодой человек.

По словам Де Торби, незнакомец попытался завязать разговор и задавал какие-то вопросы. Пока мужчина пытался понять, что происходит, к ним подошли еще двое. После этого первый нападавший ударил Андрея в лицо, от чего тот упал.

«Он стал меня душить», — рассказал пострадавший.

Затем к мужчине подбежали сообщники нападавшего. Один из них выстрелил из оружия, предположительно пневматического. Пуля попала Де Торби в ногу и, как утверждает пострадавший, до сих пор находится в теле.

Еще один выстрел пришелся в бок или живот, однако серьезного проникающего ранения не оставил — на этом месте образовалась гематома.

Кроме того, нападавшие распылили Андрею в лицо содержимое баллончика. После этого они забрали у мужчины телефон. По предварительным данным, стоимость гаджета составляет около 80 тысяч рублей.

Де Торби также рассказал, что нападавшие требовали деньги, однако наличных у него не оказалось. После этого мужчину отпустили, и он смог вызвать полицию.

«Я смог убежать», — добавил Андрей Де Торби.

По данным пострадавшего, правоохранители задержали троих человек, однако одного из них позднее отпустили. Де Торби утверждает, что это объяснили показаниями девушки одного из предполагаемых участников нападения: она якобы заявила, что молодой человек в момент происшествия находился с ней.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о грабеже. Обстоятельства нападения устанавливаются.

