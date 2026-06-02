Аплодисменты в память: в Москве простились с писательницей Зоей Богуславской

Фото, видео: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Церемония прошла в Центре Вознесенского, которому она посвятила многие годы.

В Центре Вознесенского в Москве состоялась гражданская панихида по писателю, драматургу, искусствоведу, заслуженному деятелю культуры РФ Зое Богуславской. Именно это пространство стало одним из главных дел ее последних десятилетий — местом сохранения памяти о поэте Андрее Вознесенском и его эпохе. Кадры с церемонии оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Сначала двери Центра открыли для представителей прессы, а затем проститься с Богуславской смогли все желающие. На церемонию пришли десятки людей, в том числе художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры и Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», заслуженный деятель искусств РФ Владимир Панков, а также художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков.

Гроб с телом Богуславской установили в одном из залов Центра. Рядом разместили большой черно-белый портрет писателя. Венки направили Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Государственный театр наций, Московский театр Олега Табакова, Московский театр «Мастерская Петра Фоменко», Союз театральных деятелей РФ, Российская академия художеств, Фонд Вознесенского, коллектив Центра Вознесенского, журналист Александр Мирошенков и другие.

После завершения церемонии гроб с телом Зои Богуславской вынесли из здания под долгие аплодисменты собравшихся.

О смерти Зои Богуславской стало известно 14 мая. Вдова Андрея Вознесенского, глава Фонда поэта и идейный вдохновитель Центра Вознесенского, ушла из жизни на 102-м году.

«Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром из жизни ушла наша Зоя Борисовна Богуславская, идейный вдохновитель Центра Вознесенского, глава Фонда Андрея Вознесенского, легендарная и выдающаяся женщина, наша муза, символ целой эпохи», — проинформировали в учреждении.

Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. Литературой она увлеклась еще в школьные годы, когда начала писать тексты для вечеров и творческих мероприятий. Позднее поступила на театроведческий факультет ГИТИСа, а затем продолжила обучение в аспирантуре Института истории искусств Академии наук СССР.

В разные годы Богуславская работала редактором в издательстве «Советский писатель» и на киностудии «Мосфильм», преподавала в Щепкинском театральном училище, публиковалась в журналах «Знамя», «Новый мир» и «Юность».

Критики по-разному оценивали ее прозу. Одни относили Богуславскую к трифоновской школе и отмечали ее интерес к внутреннему миру современного человека, другие упрекали автора в аполитичности и чрезмерном внимании к психологическим нюансам.

С Андреем Вознесенским Зоя Богуславская была вместе с 1964 года. Их брак продолжался до смерти поэта 1 июня 2010 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.