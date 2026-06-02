В «Единой России» выступили за смягчение налогов на малый бизнес

В партии считают, что изменения налоговых условий должны быть заранее просчитаны и понятны предпринимателям.

«Единая Россия» выступает за смягчение налогов для малого бизнеса. Об этом РИА Новости рассказала координатор партпроекта «Предпринимательство», первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

По ее словам, партия поддерживает позицию общественной организации малого бизнеса «ОПОРа России» о том, что любые изменения налоговых условий для предпринимателей должны быть заранее просчитаны и понятны всем участникам рынка.

Когогина отметила, что перед принятием новых решений важно оценить эффект уже действующих мер поддержки, особенно если речь идет о предпринимателях, которые создают рабочие места и участвуют в развитии страны.

«В партии убеждены, что чувствительные вопросы для бизнеса нельзя решать без обсуждения с самим бизнесом. Необходим прямой диалог и поиск сбалансированных решений совместно с сообществами и организациями предпринимателей», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что поддержка малого и среднего бизнеса остается одним из важных пунктов народной программы партии.

«Наша задача — создавать правильные условия для развития бизнеса», — заключила Когогина.

