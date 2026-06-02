В России стартовал период сдачи ОГЭ

Девятиклассники по всей стране проверяют знания по математике.

Сегодня настала очередь девятиклассников сдавать выпускные экзамены. В России стартовали ОГЭ. В первый день школьники по всей стране выполняют задания по математике. Она, как и русский язык, который назначен на 9 июня, обязательна для получения аттестата.

Кроме того, нужно сдать еще два предмета по выбору. Почти половина российских учеников решили показать свои знания в географии. Далее по популярности — обществознание и информатика. Их пишут 5, 6, 16 и 19 числа. Кроме того, 29 июня, 2, 3 и 6 июля в расписании предусмотрены резервные дни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый Единый государственный экзамен 2026 года прошел в штатном режиме, без срывов и утечек материалов в сеть. Об этом заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. Экзамен по трем предметам — истории, литературе и химии — сдавали 231 тысяча школьников.

По словам министра, экзамен прошел организованно, никаких утечек экзаменационных материалов не было. Первые результаты участники получат начиная с 12 июня, а все итоги по этим дисциплинам планируется подвести уже 12–13 июня.

