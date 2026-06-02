Ночные взрывы: российская армия нанесла комбинированный удар по Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Цели — военные аэродромы, предприятия по производству пороха и зарядов, стратегические объекты и нефтехранилища.

О мощном комбинированном ударе нашей армии по Украине. Атака началась через несколько часов после совещания у президента России Владимира Путина по Старобельску. Напомним, в результате террористического нападения ВСУ, там погибли более 20 детей.

Как заявил президент, таким образом киевский режим открыл новую главу в череде кровавых преступлений. И наказание за это будет неотвратимым.

Ночью взрывы гремели сразу в нескольких регионах страны. «Герани», «Искандеры» и «Цирконы» разнесли военные аэродромы, предприятия по производству пороха и зарядов. Поражены десятки целей. Обо всем подробнее — корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Киев этой ночью. Грохот, дым и зарево. Если бы бойцы РВСН подписывали ракеты, как наши артиллеристы снаряды, на «Кинжалах» и «Цирконах» значилось бы «за детей Старобельска». Пламенные послания мощно дошли до адресатов: Дегтяревская улица — завод «Маяк» под крылом «Укроборонпрома», производство систем управления и радиоэлектроники. Печерский район — поражен «Арсенал», предприятие, выпускающее прицелы, оптику для бронетехники и самолетов. Дарница — производство бетона.

Вот так бегло можно отметить на карте пораженные объекты. Пожары в логистическом центре в Вишневом и в промзоне на Васильковской улице. Горит завод «Запорожтрансформатор», газоперерабатывающее предприятие в Андреевке и комплекс складов в Харьковской области.

«Авиация применяла Х-101 — это крылатая ракета. Разумеется, стреляли „Искандеры“, это наземные установки ракетные. И применялись гиперзвуковые ракеты „Циркон“», — пояснил военный эксперт Василий Дандыкин.

Очевиден не только военный, но и визуальный эффект этих ударов. Это зеленое зарево характерно для горения сплавов цветных металлов. Предварительно, это полыхает «Мотор Сич» в оккупированом Запорожье. Там зафиксировано не менее 20 прилетов.

Удары по всей Украине — туда, где находятся военные предприятия и стратегические объекты киевского режима. Днепропетровская область: промышленные узлы, железнодорожные станции, нефтехранилища.

Сумская область: Шостка и ее арсеналы. Портовая инфраструктура Одессы. Ровно — хаб, через который Запад поставляет ВСУ вооружение.

Перечислять можно долго. Но лучше всяких слов должны работать действия. Продолжение таких систематичных ударов по важным объектам противника вскоре должно повлиять на развитие ситуации на фронтах СВО.

