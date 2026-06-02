Песков рассказал, при каком условии СВО может завершиться до конца суток

Песков: конфликт на Украине завершится за сутки, если ВСУ уйдут с территории РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва остается открытой к мирным переговорам.

Конфликт на Украине может быть прекращен в течение суток при условии, что глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст Вооруженным силам Украины приказ покинуть территорию российских регионов. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, и говорил об этом президент. <…> Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим Вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», — сказал он.

Официальный представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин, выступая на саммите Евразийского экономического союза в Астане, говорил именно о паузе в переговорах. При этом российская сторона, как подчеркнул Песков, остается открытой к дипломатическому диалогу.

Ранее Путин во время общения со СМИ заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и готова продолжать дипломатические контакты. Российский лидер уточнял, что диалог сохраняется, несмотря на то что сам переговорный процесс сейчас поставлен на паузу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС