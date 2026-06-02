Лавров: Россия остается надежным поставщиком топлива для стран Юго-Восточной Азии

Фото: www.globallookpress.com/Jriy Bereznuk

Одно из государств, с которым у РФ развиваются равные и взаимовыгодные отношения — Филиппины.

Об этом в своем видеообращении по случаю 50-летия со дня установления дипломатических отношений между РФ и Филиппинами заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов и продовольствия во все страны Юго-Восточной Азии», — отметил министр иностранных дел в видеобращении, которое разместили на официальном сайте ведомства.

Сегодня российско-филиппинские отношения развиваются на принципах равенства, прагматизма, взаимного учета интересов. Жители двух стран, как подчеркнул министр, заинтересованы в поддержании продуктивного политического диалога. Это приносит выгоду во многих сферах, включая туризм, энергетику, информационные технологии и сельское хозяйство.

Также между РФ и Филиппинами развивается и межрегиональное сотрудничество, продвигаются гуманитарные и туристические обмены. Страны настроены на формирование более справедливого многополярного мира.

Ранее глава МИД РФ заявлял, что торговые отношения России и Китая являются сбалансированными и практически паритетными. По словам Лаврова, КНР, в отличие от европейских стран, ориентируется на заключение долгосрочных соглашений. Москва проявляет интерес к поставкам в Поднебесную, так как цены на товары и услуги приемлемы, а партнер отличается надежностью.

