Песков заявил о постоянных контактах РФ и США по закрытым каналам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Москва продолжает сохранять открытость к мирным переговорам, несмотря ни на что.

Россия и Соединенные Штаты поддерживают непрерывный диалог по доступным коммуникационным линиям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам», — заявил официальный представитель Кремля.

Заявление прозвучало на фоне сложной дипломатической обстановки и периодических сигналов из Вашингтона о необходимости деэскалации.

При этом в Кремле ранее отмечали, что переговорный процесс по Украине находится на паузе, однако это не означает полного прекращения контактов. Москва, как подчеркивали российские власти, готова продолжать диалог.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф несколько раз заявлял о желании приехать в Москву вместе с предпринимателем Джаредом Кушнером, однако даты пока не согласованы. Дмитрий Песков также приглашал представителей США в Россию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.