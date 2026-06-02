Церемония прощания с писательницей Зоей Богуславской началась в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Похоронят вдову поэта Андрея Вознесенского на Новодевичьем кладбище.

В Москве началась церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского, писательницей Зоей Богуславской. Об этом сообщило РИА Новости.

Прощание с литератором проходит в центре Вознесенского. Церемония завершится в 14:00 по московскому времени. Похоронят писательницу на Новодевичьем кладбище.

Сердце Богуславской остановилось 14 мая. Ей было 102 года.

Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924-го в Москве. В 1948 году стала студенткой театроведческого факультета ГИТИСа. А через четыре года поступила в аспирантуру Института истории искусств Академии наук СССР.

Она писала прозаические произведения, монографии и театроведческие работы. Также была редактором в издательстве «Советский писатель» и в киностудии «Мосфильм».

Женой Вознесенского Богуславская стала в 1964 году. Вместе они были до самой смерти поэта в 2010 году.

