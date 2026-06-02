Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина

Театр назвал уход актрисы невосполнимой утратой.

Заслуженная артистка России Нина Александровна Марушина ушла из жизни в возрасте 91 года. Она оставила после себя яркий след в истории отечественного театра. Об этом сообщили в пресс-службе Театра Пушкина.

«Без Нины Александровны невозможно представить себе историю Театра Пушкина. Она пришла в театр тогда, когда главным режиссером был Борис Равенских, и преданно служила этой сцене 64 года», — говорится в некрологе.

В театре подчеркнули, что все созданные ею образы — озорные, женственные и невероятно трогательные — навсегда останутся в сердцах зрителей.

Нина Марушина посвятила всю свою творческую жизнь одной сцене, сыграв десятки разноплановых ролей в спектаклях по классическим и современным пьесам. Ее талант был оценен не только публикой, но и профессиональным сообществом. Свои соболезнования семье и близким артистки выразили коллеги по цеху, отметив, что скорбят вместе с ее родными.

