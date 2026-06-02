Как родной: почему фанаты считают, что вправе вмешиваться в жизнь знаменитостей

Порой поклонники начинают воспринимать кумира как близкого человека. Однако нужно понимать, где проходит граница между интересом и нездоровой вовлеченностью.

Свадьбы, разводы, новые отношения и даже фотографии знаменитостей с детьми регулярно вызывают бурные споры среди поклонников. Одни искренне радуются за кумира, другие требуют объяснений, критикуют партнеров и считают, что имеют право влиять на личные решения артиста. Почему так происходит, в беседе 5-tv.ru рассказал клинический психолог Дмитрий Кудряшов.

Когда интерес к звезде становится слишком личным

По словам специалиста, само увлечение знаменитостями нельзя считать чем-то нездоровым. Особенно часто такое происходит в подростковом возрасте, когда человек ищет ориентиры и образцы для подражания.

Кудряшов отметил, что идеализация известных людей — нормальный этап взросления. Через любимых музыкантов, актеров или спортсменов подросток формирует собственные представления о мире, ценностях и целях. Однако большинство людей со временем перерастают такую вовлеченность и сохраняют лишь умеренный интерес к творчеству кумира.

По мнению психолога, проблема начинается тогда, когда увлечение становится заменой собственной жизни.

«По большому счету, это потому что собственная жизнь не переполнена тем, чем хотелось бы. Иначе просто времени на такое увлечение не останется», — объяснил эксперт.

Почему поклонники чувствуют себя частью жизни звезды

Нередко фанаты воспринимают новости о знаменитостях так, будто речь идет о близком человеке. Чужая свадьба может вызывать восторг или ревность, развод — чувство личной обиды, а новый роман — агрессию в адрес партнера артиста.

По словам Кудряшова, такая реакция связана с нарушением психологических границ. Человеку становится сложно отделять собственные эмоции и потребности от жизни другого человека. Вместо реальной личности он начинает взаимодействовать с образом, который сам создал в своем воображении.

Психолог считает, что в основе чрезмерной вовлеченности часто лежат неудовлетворенные эмоциональные потребности.

«Человек, у которого не закрыты какие-то сильные психологические потребности в образе идеального родителя, идеального любовника и так далее, будет искать это снаружи. Он будет избегать реальности, убегая в фантазии и иллюзии. Частью этих фантазий может становиться кинозвезда или музыкант», — отметил специалист.

По его словам, некоторые поклонники фактически наделяют знаменитостей ролью того, кто должен восполнить внутренний дефицит внимания и принятия.

Почему звезды сами подогревают интерес к личной жизни

Современная индустрия развлечений во многом строится на постоянном внимании аудитории. Поэтому знаменитости вынуждены регулярно рассказывать о себе, делиться подробностями жизни и поддерживать контакт с подписчиками.

Кудряшов подчеркнул, что публичность сама по себе провоцирует ощущение близости между артистом и поклонниками.

«Если ты хочешь быть популярным, тебе нужно внимание. Им приходится играть в эту игру, приглашать зрителей, чтобы быть интересными и получать за это деньги», — объяснил психолог.

Однако, по его словам, психически зрелый человек способен понимать разницу между публичным образом и реальной личностью.

Где проходит граница

По мнению эксперта, ключевой признак здорового отношения к кумиру — способность признавать, что знаменитость остается отдельным человеком со своими решениями, достоинствами и недостатками.

Для этого необходимо уметь разделять сценический образ и реальную жизнь артиста. Когда такой навык сформирован, человек может интересоваться творчеством любимого исполнителя, но не чувствует права контролировать его личную жизнь или осуждать каждый поступок.

«Для этого нужна достаточно зрелая психика, чтобы понимать: вот здесь я, вот здесь мои эмоции и потребности, а здесь другой человек и его жизнь», — отметил Кудряшов.

Почему фанаты сначала идеализируют, а потом ненавидят

Одно из самых заметных проявлений нездорового фанатизма — резкая смена отношения к кумиру. Вчера поклонник восхищался артистом, а сегодня требует его отменить и пишет оскорбления в соцсетях.

По словам психолога, это связано с неспособностью воспринимать людей объемно — одновременно видеть их сильные и слабые стороны. В таком случае человек делит мир на «идеальных» и «ужасных», а любое разочарование воспринимает как личное предательство.

Кудряшов уточнил, что психологически зрелый человек способен признать: любимый артист может быть талантливым, но при этом совершать ошибки.

«Негативное не исключает хорошего. И здесь уже человек может для себя решать более гибко», — объяснил специалист, говоря о способности воспринимать людей без идеализации и обесценивания.

Можно ли отделять творчество от личности

Отдельный вопрос касается ситуаций, когда поклонники узнают неприятные факты о любимом исполнителе или актере. В последние годы подобные дискуссии возникают регулярно. Одни считают, что нужно отказаться от творчества такого человека, другие продолжают слушать его музыку или смотреть фильмы.

По мнению Кудряшова, универсального ответа здесь нет. Каждый человек вправе самостоятельно определить, насколько поступки знаменитости влияют на его отношение к творчеству.

Главное — принимать решение осознанно, а не под влиянием эмоций или давления окружающих.

«Здесь каждый выбирает для себя то, что ему комфортнее. Тут нет единственно правильного решения», — подчеркнул психолог.

Когда любовь к кумиру становится опасной

По словам специалиста, тревожным сигналом становится ситуация, когда интерес к знаменитости начинает заменять собственную жизнь, отношения и реальные потребности человека. В этом случае фанат уже не просто следит за новостями, а эмоционально зависит от поведения артиста и воспринимает его решения как свои собственные.

Тогда любая новость о кумире способна вызывать сильную злость, ревность, чувство предательства или, наоборот, чрезмерный восторг. В основе такой реакции обычно лежит не сама звезда, а внутренние психологические проблемы и неудовлетворенные потребности.

Поэтому интерес к знаменитостям сам по себе не опасен. Но если чужая жизнь начинает вытеснять собственную, а поклонник теряет способность видеть границы между реальностью и фантазией, увлечение может превратиться в нездоровую зависимость.

