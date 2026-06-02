Путин подписал указ о ежегодном проведении недели «Народов России»

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вдохновением для этого проекта стали многообразие и богатство культур нашей страны.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении ежегодной международной недели «Народы России». Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Цель этого мероприятия — укрепить единство многообразного народа нашей страны и развить международное гуманитарное сотрудничество. Обеспечить проведение поручено фонду «Росконгресс». Координацию по подготовке недели «Народов России» возложили на Совет Безопасности РФ, а обеспечение финансирования и содействие местным органам власти передали Правительству страны.

Вдохновением для создания такого мероприятия стали многообразие и богатство культур нашей страны. Проект станет положительным примером по сохранению и приумножению уникального исторического и культурного наследия, отметили в Совете Безопасности.

«Мероприятия в рамках международной недели „Народы России“ покажут ту самую душу России, ту идентичность, о которой мы так много говорим. В рамках Недели одноименная инициатива Фонда Росконгресс „Душа России“ объединит уникальное наследие более чем 190 народов России в общее пространство диалога и сотрудничества», — добавил советник президента Российской Антон Кобяков.

На неделе «Народов России» можно будет посетить деловые, концертные и просветительские мероприятия, а также фотовыставки, кинопоказы и кинофорумы. Они пройдут при поддержке таких организаций, как: Русское географическое общество и Российское общество «Знание».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что значительная часть проекта «Лето в Москве — 2026» будет посвящена истории, культуре и традициям народов России. Для жителей столицы и туристов подготовят концерты, фестивали, экскурсии, театральные постановки, спортивные занятия и благотворительные акции более чем на 500 площадках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.