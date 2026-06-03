Ботокс вместо обеда: как косметология стала новой нормой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уколы красоты вышли из дорогих клиник и превратились в процедуру между работой, кофе и магазином.

Косметология перестала быть территорией звезд и богатых клиентов. Инъекции ботокса, филлеры, PRP-терапия и другие процедуры теперь предлагают не только люксовые клиники, но и кабинеты у торговых центров, стоматологии и салоны рядом с обычными магазинами.

Издание The Guardian отметило, что косметология стала доступнее, быстрее и незаметнее. Пациент может зайти к косметологу в обеденный перерыв, сделать процедуру и вернуться к работе. Именно это и пугает: вмешательство в лицо начинает восприниматься как стрижка или маникюр.

Уколы рядом

В материале издания описан район Сиднея, где стоматология указывает косметические инъекции рядом с удалением зубов мудрости. По соседству с кондитерской работает клиника за закрытыми шторами. Такая косметология больше не выглядит исключением.

Раньше косметолог ассоциировался с дорогой клиникой и заметным результатом. Теперь косметолог часто предлагает «освежить», «расслабить», «поддержать» лицо. Язык медицины заменяется языком ухода. Процедура звучит мягче, чем она есть.

Рынок растет

По оценке Grand View Research, рынок косметических инъекций в Австралии составляет 2,7 миллиарда долларов и может расти в среднем на 19,3% в год с 2024 по 2030 год.

Международное общество эстетической пластической хирургии подсчитало, что в 2024 году в мире провели 20,5 миллиона нехирургических косметических процедур. Это на 44% больше, чем в 2020 году.

Рост начался не только из-за моды. После пандемии люди стали чаще видеть собственное лицо на экранах. Видеозвонки усилили привычку рассматривать морщины, асимметрию, кожу и возрастные изменения.

Не только богатые

Косметология стала массовой, потому что процедуры подешевели относительно прежнего статуса и стали ближе физически. Клиент больше не должен ехать в элитный район. Косметолог может принимать в торговом центре, в обычном пригороде, в салоне рядом с домом.

Специалист Фелисити Уэст рассказала, что среди клиентов теперь есть молодые женщины, зрелые женщины, юристы, соцработники, работники кафе. Мужчины тоже приходят чаще.

Косметология стала менее видимой. Вместо «замороженного» лица клиенты чаще хотят мелкие вмешательства без явных следов. Это усиливает давление: если результат незаметен, окружающие могут воспринимать его как естественную внешность.

Давление возраста

Старение стало восприниматься как проблема, которую нужно постоянно исправлять. Доктор Рене Фомиатти из Университета Ла Троб говорит, что сегодня почти ни одна часть лица или тела не освобождена от требования улучшать, оптимизировать и корректировать.

Косметология продается как личный выбор. Но выбор формируется в среде, где женское лицо оценивают по молодости, гладкости и «ухоженности». Косметолог в такой системе становится не только специалистом, но и проводником нормы: что на лице «лишнее», что «устало», что нужно «освежить».

Работа и лицо

Многие женщины связывают косметологию не только с красотой, но и с работой. Для некоторых ботокс и филлеры становятся способом выглядеть собраннее, моложе, увереннее, компетентнее.

Одна героиня материала шутит, что ботокс стоило бы включить в налоговый вычет, потому что на работе она выглядит спокойной и не может нахмуриться. За шуткой стоит жесткая реальность: внешность превращается в часть профессионального образа.

Если косметология начинает восприниматься как условие уверенности на работе, отказ от процедур может казаться проигрышем. Это уже не просто уход, а конкуренция лиц.

Почему страшно

Страшно не то, что взрослый человек идет к косметологу. Страшно, что косметология становится настолько обычной, что перестает выглядеть вмешательством.

Когда ботокс можно сделать у стоматолога, а филлер — в перерыв, у процедуры исчезает психологический барьер. Чем проще доступ, тем меньше времени на сомнения. Чем мягче реклама, тем труднее увидеть давление.

Психолог Джасмин Фардоули из Сиднейского университета отмечает: доступность таких процедур может не освобождать женщин, а усиливать недовольство собой. Если улучшить лицо можно быстро, отказ от улучшения начинает восприниматься как личная небрежность.

Новый стандарт

Косметология стала частью повседневности, потому что совпали три фактора: доступность процедур, страх старения и культура постоянной самопроверки. Косметолог больше не нужен только тем, кто хочет резких перемен. Теперь к косметологу идут за тем, чтобы выглядеть «просто нормально».

В этом и главный риск. Когда лицо без уколов начинает казаться недостаточно свежим, косметология перестает быть свободным выбором. Она становится правилом, которое никто официально не вводил, но все чаще выполняют.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.