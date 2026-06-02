Родственники погибших участников группы Дятлова требуют возобновить дело

Адвокат настаивает, что к ключевым актам вскрытия не подшиты обязательные гистология и химические экспертизы.

Родственники погибших туристов группы Игоря Дятлова намерены добиваться возбуждения нового уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры руководителя похода Татьяны Перминовой.

«Мы хотим добиться того, чтобы возбудили уголовное дело и провели расследование», — заявил юрист.

По его словам, спустя десятилетия в материалах вскрылись серьезные процессуальные пробелы. Черноусов утверждает, что при вскрытии тел девяти туристов не были проведены обязательные для таких случаев гистологические и химические исследования — соответствующие документы в деле попросту отсутствуют.

Адвокат полагает, что именно эти анализы могли бы пролить свет на истинную причину трагической гибели людей на перевале. Кроме того, он сообщил, что родственники намерены призвать федеральные телеканалы отказаться от трансляции фильмов с недостоверными, по их мнению, теориями о случившемся.

На Северном Урале 2 февраля 1959 года случилась трагедия. Девять туристов обнаружили полураздетыми недалеко от разрезанной палатки. Долгое время следствие не могло прийти к единому мнению, выдвигая множество гипотез — от испытаний ракет до малоизученных заболеваний.

Точку в 2020 году поставила Генпрокуратура — по мнению ведомства, туристы бежали от лавины, а из-за плохой видимости и сорокаградусного мороза не смогли вернуться в укрытие и замерзли. Год спустя швейцарские инженеры смоделировали сход снежной плиты, косвенно подтвердив эту версию.

