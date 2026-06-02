«Открыли новую страницу преступлений»: Путин о теракте в Старобельске

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Трагедию обсуждал накануне поздно вечером президент России Владимир Путин на совещании в Кремле. Речь шла о теракте в Старобельске, где в результате атаки украинских дронов погиб 21 человек.

Прежде всего говорили о помощи пострадавшим и тщательном расследовании всех обстоятельств. Президент назвал удар по колледжу тяжелейшим преступлением против детей и поручил отнестись с вниманием к каждому, кого коснулась эта беда. Что доложили главе государства и что уже известно следствию — узнал корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Еще не высохли слезы по погибшим детям в Старобельске, а украинские беспилотники атаковали город Геническ в Херсонской области. И снова разрушены дома мирных жителей, 11 человек пострадали, погиб ребенок.

«Ну что ж, похоже, что сознательно — именно сознательно — совершая тяжелейшие преступления против детей-подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас, в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор», — заявил президент России Владимир Путин.

Терпение кончилось. Москва, Кремль. Президент принимает доклады о ситуации в Старобельске.

«Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложите о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым», — добавил Путин.

В Старобельске на месте теракта спасателей сменили следователи. Неопровержимые улики и доказательства террористического удара по спящим детям — в материалах уголовного дела.

«ВСУ, используя снаряженные взрывными устройствами не менее семи БПЛА, нанесли целенаправленные массированные точные удары по учебным корпусам общежития, достоверно зная, что эти объекты являются образовательными учреждениями, в которых обучаются и постоянно проживают студенты, в том числе несовершеннолетние», — заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Всех виновных и причастных к этому преступлению ждет неотвратимое возмездие.

«В качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины „Птицы Мадьяра“ Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди. Он уже осужден по уголовному делу», — сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

Циничность и жестокость киевского режима подчеркнул глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Спасательная операция длилась 45 часов. За эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность. И вот из докладов руководителя муниципалитета — демонстративно беспилотники украинской стороны летали над объектом, то ли пугая, то ли… В общем, угроза была реальной, поэтому вынужденно спасательные работы останавливали», — рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

ВСУ смогли разбить здание и оборвать жизни 21 ребенка, но сломить силу духа им не удалось. Вместе с выжившими студентами глава ЛНР принял решение восстановить учебное заведение.

— Вы, региональные власти, Леонид Иванович, хотели восстановить колледж?

— Мы должны восстановить его, потому что я абсолютно с вами целиком согласен: труд учителя — это самый сложный и, на мой взгляд, востребованный труд.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова доложила, что в больницах остаются семеро раненых детей.

Владимир Путин назвал удары по колледжу тяжелейшим преступлением против детей и поручил с вниманием отнестись к каждому, кого коснулась эта трагедия.

С 2014 года ВСУ прицельно наносят удары по учебным заведениям. Статистика страшных преступлений зашкаливает. Киевскому режиму придется ответить за каждого погибшего.

