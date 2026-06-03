Влюбились в коллегу? Когда рабочая симпатия грозит разрушить все

The Guardian: отношения на работе могут быть опасны по ряду причин

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Sand

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Работа очень быстро сближает людей, но не каждую теплую связь стоит превращать в отношения.

Коллеги видятся каждый день, обсуждают задачи, помогают друг другу, шутят, обедают вместе и постепенно становятся ближе. На работе легко перепутать привязанность с влюбленностью: отношения между коллегами растут не на свиданиях, а на часах, проведенных рядом.

В материале The Guardian журналистка Аннализа Барбьери разбирает письмо читательницы, которая не понимает, любит ли друга с работы или просто сильно к нему привязалась. Женщина пишет, что часто проводит время с коллегой, хочет быть рядом, представляет совместный отпуск, ценит прикосновения, но не уверена, это любовь или близкая дружба.

Почему тянет к коллеге

Работа создает регулярный контакт. Коллеги видят друг друга в привычной среде, узнают реакции, слабости, юмор и поведение в стрессовых ситуациях. Такая близость может выглядеть как отношения, даже если между людьми нет романа.

Барбьери отмечает: если человек задается вопросом, любит ли коллегу, значит чувства уже отличаются от обычной дружбы. Не обязательно это любовь. Но связь стала достаточно сильной, чтобы человек начал ее проверять.

Любовь или дружба

Психоаналитический психотерапевт Сюзанна Абсе предлагает смотреть не на ярлык, а на желание. Влюбленность может быть резкой и сексуальной, а может развиваться медленно, спокойно и без драматического накала.

Главный вопрос: хочется ли перевести отношения с коллегой в сексуальную или романтическую плоскость. Если человек хочет быть рядом, но не представляет физической близости, это может быть не любовь, а очень глубокая дружба.

Фантазия или реальность

Отношения на работе часто подпитываются фантазией. Коллега может казаться особенным, потому что с ним связаны поддержка, безопасность и ежедневное внимание. Но это еще не значит, что роман за пределами работы выдержит быт, конфликты и реальные обязательства.

Барбьери подчеркивает: иногда люди влюбляются не в человека, а в идею о нем. Безопасная симпатия позволяет испытывать сильные чувства без последствий. На работе такая фантазия особенно удобна: коллеги рядом, но граница формально сохраняется.

Что проверить

Перед признанием нужно честно ответить себе на несколько вопросов. Хочется ли отношений с этим коллегой вне работы? Есть ли сексуальное желание? Что изменится, если он ответит взаимностью? Что будет, если он откажет? Готовы ли оба рисковать рабочей близостью?

Абсе формулирует ключевой тест жестче: если бы кто-то сказал, что вы точно влюблены, что бы вы сделали иначе? Ответ показывает, есть ли реальное намерение или человек хочет только назвать чувство.

Риск на работе

Отношения между коллегами могут испортить не только дружбу, но и работу. Если признание не взаимно, придется продолжать встречаться в офисе, на совещаниях и в общих переписках. Если роман начнется и закончится плохо, работа станет местом постоянного напряжения.

Поэтому важен не сам факт влюбленности, а цена шага. Коллеги могут сохранить близость, если не торопятся с признанием и понимают последствия. Но затяжная неопределенность тоже истощает: человек начинает жить ожиданием реакции другого.

Что делать

Если чувства к коллеге мешают работе, сну или другим отношениям, их нельзя просто игнорировать. Нужно определить, чего именно хочется: дружбы, романа, секса, признания или просто уверенности, что связь важна.

Если хочется романа, придется оценить риск и аккуратно проверить взаимность. Если физического желания нет, можно признать: это сильная привязанность, а не обязательно любовь. Если страшно потерять коллегу, не стоит ломать отношения только ради ярлыка.

Главный вывод простой: отношения на работе не всегда требуют немедленного определения. Иногда коллеги могут быть очень близки без романа. Но если человек постоянно думает о коллеге и представляет общее будущее, это уже не рядовая рабочая симпатия, а чувство, с которым нужно честно разобраться.

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