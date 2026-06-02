Юрия Семина назвали лучшим футбольным тренером XXI века в России

В России назвали лучшего футбольного тренера XXI века. Голосование среди спортивных журналистов и комментаторов провела газета «Спорт-Экспресс». И выбор для многих оказался очень сложным, лидер определился буквально на подсчете последних голосов. Кто это, и какие заслуги и достижения сыграли решающую роль — все расскажет корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

По логике, лучшего тренера XXI века выберут лет через 75. Но это уже без нас. А четверть века — тоже срок, и почему бы не подвести предварительные итоги?

«У нас это было невероятно удачное 25-летие, потому что выигрывались еврокубки, сборная играла здорово на чемпионате мира и чемпионате Европы, были локальные громкие победы в Лиге чемпионов — в самом престижном турнире», — сказал ведущий телепрограммы «Футбол России» Илья Казаков.

В голосовании «Спорт-Экспресса» спортивные журналисты определяли тех, кто в первой четверти века определял путь развития отечественного футбола. Тренеры — это не просто мотивация в духе «играем в защите поуже, в атаке — пошире», это игровая философия.

«У каждого тренера своя команда. Тренер может получить вообще очень слабых футболистов и с ними дойти до вершины. А какой-то не очень способный тренер — правда, это редко бывает — получит звезд и хороший результат», — отметил спортивный журналист Виктор Гусев.

Все относительно. Бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери, которого у нас кое-кто когда-то назвал «тренеришкой», потом пять раз выиграл еврокубки с разными не очень сильными командами. А вот на третьем месте в рейтинге «Спорт-Экспресса» — Курбан Бердыев, который с не бог весть каким составом казанского «Рубина» жестоко избил «Барселону».

«Барселону», между прочим, тогда тренировал Гвардиола, который потом в одном только Манчестере за десяток лет завоевал два десятка титулов. Или вот — вторая строчка рейтинга «Спорт-Экспресса». Валерий Газзаев со своим прекрасным ЦСКА избил вообще всех и первым в истории современной России завоевал Кубок УЕФА.

— Да, финальный свисток. Кубок наш! Спасибо, Валерий Газзаев и игроки!

И все же на первое место в рейтинге большинство экспертов поставили Юрия Семина. Ну, во-первых, он всухую обыгрывал мадридский «Реал».

— Измайлов, удар — гол!!! Черевченко, не было офсайда, застрял Макнамара!

А во-вторых, по совокупности. Это же при нем, человеке в смешной шапке-петушке, «Локомотив» из, как тогда говорили, «пятого колеса в телеге московского футбола» превратился в один из флагманов российского.

«Я всех журналистов называю своими коллегами, потому что мы долгое-долгое время работали. Они знают хорошо футбол, они знают хорошо меня. Это им тоже большое спасибо. Ну и то, что касается меня — наверное, я за этот период хорошо работал. Хорошо сделал свою работу», — сказал заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин.

«Кроме него, чемпионом с „Локомотивом“ не становился никто и никогда. Понимаете, команда, которая была образована еще в 30-е годы прошлого века, которой почти сто лет, становилась трижды чемпионом России, и все три раза — Семин», — подчеркнул обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

Тренеры, за редким исключением, не гребут деньги лопатой, и если что у команды идет не так, лишаются работы первыми. Им это припомнят. Зато, если все хорошо, их запомнят. На четверть века как минимум.

