Российский МИД заявил решительный протест Литве — в ведомство вызвана поверенная в делах страны Йоланта Тубайте. Причина — новые попытки Вильнюса уничтожить советский воинский мемориал. Речь о захоронении в городе Вевис — там покоится более ста солдат и офицеров Красной армии, павших при освобождении Литвы от фашистов.

В МИД подчеркнули — кампания по осквернению памяти набирает обороты, все ответственные за это лица хорошо известны. Это уже второй подобный инцидент за месяц — ранее Тубайте вызывали из-за ликвидации советского мемориала в другом литовском городе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше осудили героизацию нацистов на Украине. Торжественное перезахоронение гитлеровского коллаборанта Андрея Мельника с воинскими почестями на мемориальном кладбище в Киеве вызвало резкую критику. Бывший президент Польши Лех Валенса публично снял украинский флаг с груди, заявив, что президент Украины награждает бандитов из УПА*.

Действующий президент Польши Кароль Навроцкий пригрозил отобрать у Зеленского Орден Белого орла и заявил, что Украина в ментальном плане еще не готова быть частью европейской семьи.

* — организация внесена в перечень экстремистских и запрещена в России.