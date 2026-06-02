Умрет все живое: что будет, если Земля остановится на секунду

StarTalk: все живое умрет, если Земля остановится на секунду

Фото: 5-tv.ru

На первый взгляд, одна секунда кажется пустяком. Но если представить, что Земля внезапно перестанет вращаться хотя бы на мгновение, последствия будут катастрофическими.

Ураганы со скоростью реактивного самолета, гигантские цунами и разрушение инфраструктуры по всему миру — именно такие сценарии рассматривают ученые и популяризаторы науки, когда объясняют роль вращения нашей планеты.

В реальности Земля не может резко остановиться на секунду и затем снова начать вращаться. Для этого потребовалась бы невероятная сила, которой в природе просто не существует. Однако как мысленный эксперимент такой сценарий позволяет понять, насколько сильно вращение влияет на нашу жизнь. Об этом рассказал Нил деГрасс Тайсон в лекциях StarTalk.

Что будет с людьми

Главная проблема заключается в том, что Земля вращается не только как космический объект. Вместе с ней движутся атмосфера, океаны, здания, автомобили и люди.

На экваторе скорость вращения поверхности достигает примерно 1670 километров в час. Это быстрее многих пассажирских самолетов.

Если представить, что сама планета внезапно остановилась, все, что не связано с земной корой жестко, продолжило бы движение по инерции.

Проще говоря, человек не просто упал бы. Его буквально отбросило бы вперед со скоростью сотен метров в секунду. Такой удар оказался бы смертельным практически для всего живого на поверхности.

Воздух превратился бы в оружие

Даже если не учитывать судьбу людей, началась бы еще одна катастрофа. Атмосфера тоже обладает инерцией.

Когда поверхность остановится, воздух продолжит двигаться с прежней скоростью. В результате возникнут ветры, которые невозможно сравнить ни с одним известным ураганом.

Для сравнения: скорость самого мощного торнадо обычно не превышает 500 километров в час. В нашем гипотетическом сценарии воздушные массы могли бы двигаться в несколько раз быстрее.

Такие потоки буквально сметали бы города, леса и линии электропередачи. Многие здания не выдержали бы подобной нагрузки.

Океаны покинули бы берега

Не менее драматичные события произошли бы с водой.

Сейчас вращение Земли немного влияет на распределение массы океанов. Из-за центробежной силы планета слегка сплюснута у полюсов и расширена в районе экватора.

Если вращение исчезнет, вода начнет перераспределяться. Но даже до этого возникнет другая проблема: океаны сохранят движение по инерции.

Огромные массы воды устремятся вперед, образуя чудовищные волны. По сути, мир столкнулся бы с серией цунами планетарного масштаба.

Особенно сильно пострадали бы прибрежные районы, где живет значительная часть населения Земли.

Почему одна секунда ничего не спасет

Может показаться, что одна секунда слишком короткий срок для катастрофы. Но физика работает иначе.

Если объект движется со скоростью более тысячи километров в час, даже доля секунды имеет огромное значение.

Например, автомобиль на скорости 100 километров в час за секунду проезжает почти 28 метров. Земная поверхность на экваторе движется значительно быстрее.

Поэтому даже мгновенная остановка означала бы колоссальный выброс энергии.

Когда через секунду вращение возобновилось бы, начался бы второй удар. Планета снова пришла бы в движение, а атмосфера и океаны оказались бы дестабилизированы еще сильнее.

Что говорят ученые

Подобные сценарии регулярно разбирают астрофизики и популяризаторы науки. В частности, их подробно анализировал американский физик и популяризатор науки Neil deGrasse Tyson.

Он отмечал, что если Земля остановится, люди и атмосфера сохранят скорость вращения. Именно инерция станет главной причиной катастрофы.

Похожий разбор публиковали специалисты НАСА и ученые, занимающиеся планетологией. Их вывод одинаков: проблема не в самой остановке планеты, а в том, что все остальные объекты продолжат движение.

А если Земля остановится медленно

Интересно, что некоторые ученые рассматривали и другой сценарий — не мгновенную, а постепенную остановку вращения.

Тогда последствия были бы совершенно другими.

На одной стороне планеты день длился бы около полугода, а на другой столько же продолжалась бы ночь. Климат изменился бы до неузнаваемости: одна часть Земли перегревалась бы, другая замерзала.

Кроме того, изменилось бы распределение океанов. Большая часть воды постепенно сместилась бы к полюсам, а районы вокруг экватора могли бы стать суше.

Однако такие процессы заняли бы тысячи или даже миллионы лет, поэтому живые организмы получили бы шанс адаптироваться.

Почему Земля постепенно замедляется уже сейчас

Любопытно, что Земля действительно теряет скорость вращения, хотя происходит это невероятно медленно.

Главным «тормозом» выступает Луна. Ее гравитация вызывает приливы и отливы, а возникающее трение постепенно отнимает часть энергии вращения планеты.

Из-за этого сутки становятся длиннее примерно на 1,7 миллисекунды за столетие.

Для человека такие изменения совершенно незаметны. Чтобы сутки удлинились хотя бы на одну минуту, понадобятся миллионы лет.

Самая страшная секунда в истории планеты

Мысленный эксперимент с остановкой Земли показывает, насколько сильно наша жизнь зависит от вещей, которые кажутся неизменными. Мы не замечаем вращения планеты, потому что движемся вместе с ней.

Но стоит представить, что это движение исчезло хотя бы на миг, и становится понятно: привычные сутки, спокойная атмосфера и океаны существуют только благодаря тонкому балансу физических законов.

Поэтому ответ на вопрос «что будет, если Земля остановится на одну секунду» звучит довольно просто: этой секунды вполне хватило бы, чтобы цивилизация в ее нынешнем виде перестала существовать

