Максимально правдоподобно: мошенники придумали новую уловку в схеме с заменой домофона

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

В правоохранительных органах напомнили, что коды из уведомлений нельзя разглашать кому бы то ни было.

Мошенники сделали схему с «заменой домофона» еще более правдоподобной. Об этом сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД) в своем Telegram-канале.

«Мошенники продолжают адаптировать схему с „заменой домофона“, делая первый контакт максимально бытовым и правдоподобным. В одном из зафиксированных случаев потерпевшему через мессенджер позвонила женщина, представившаяся соседкой-пенсионеркой», — предупредили в ведомстве.

Псевдососедка заявила, что в подъезде проводится замена домофона. Также она добавила, что на номера телефонов жильцов должен прийти «технический код», который необходимо «сверить». Ей якобы поступил такой же. Когда код пришел, собеседник сообщил его женщине.

После этого жертве мошенников пришло оповещение о «взломе Госуслуг», также стали поступать звонки якобы от сотрудников Росфинмониторинга и прочих ведомств. Кроме того, человеку пришли угрозы оформления доверенностей и хищения сбережений.

В ведомстве предупредили, что все коды из SMS и push-уведомлений нельзя сообщать кому бы то ни было. Даже если собеседник представляется сотрудником какой-нибудь организации или соседкой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники используют псевдоофициальные термины, чтобы убедить людей в законности и срочности своих действий. Среди самых распространенных: «безопасный счет» и «дистанционный обыск». Ни банковская система, ни правоохранительные органы подобные инструменты не применяют.

