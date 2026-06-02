Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар», — говорится в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, цели были поражены в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Удар стал ответом на террористические акты, совершенные украинской стороной.

Кроме того, российские военные атаковали объекты ОПК в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Под удар также попала топливная и транспортная инфраструктура Украины, используемая в интересах ВСУ.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. Также применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Действия Киева, включая атаки по гражданским объектам, не остаются без ответа. Подобная террористическая тактика лишь подтверждает неспособность украинского режима действовать в рамках каких-либо норм и правил.

