Проклятье фараона? От чего на самом деле умирали участники вскрытия гробницы Тутанхамона

Когда в 1922 году британский археолог Говард Картер открыл гробницу фараона Тутанхамона, никто не подозревал, что находка породит одну из самых известных мистических легенд XX века. Вскоре после вскрытия усыпальницы несколько человек, связанных с экспедицией, умерли при разных обстоятельствах.

Газеты заговорили о «проклятии фараона», а общественность поверила, что древний правитель отомстил тем, кто потревожил его покой. Но что на самом деле произошло с участниками раскопок? Рассказали в материале 5-tv.ru. со ссылкой на British Medical Journal.

С чего началась легенда

Команда Говарда Картера 4 ноября 1922 года обнаружила вход в практически нетронутую гробницу Тутанхамона в Долине царей в Египте. Финансировал раскопки британский аристократ Джордж Герберт, более известный как лорд Карнарвон.

Открытие стало мировой сенсацией. Когда журналисты спросили Картера, что он увидел внутри, археолог ответил знаменитой фразой: «Потрясающие вещи».

Однако уже через несколько месяцев история приобрела зловещий оттенок.

Первая смерть

Весной 1923 года лорд Карнарвон умер в Каире. Незадолго до этого его укусил комар, а во время бритья он случайно повредил место укуса. В рану попала инфекция, которая привела к заражению крови и тяжелому воспалению легких.

На тот момент антибиотиков еще не существовало, поэтому даже относительно небольшая инфекция могла оказаться смертельной.

Но общественность предпочла другое объяснение. Газеты начали писать о загадочной надписи якобы найденной в гробнице: «Смерть настигнет того, кто потревожит покой фараона».

Проблема в том, что подобной надписи никто никогда не находил.

Почему люди поверили в проклятие

Смерть Карнарвона оказалась слишком удобной для рождения легенды. Он был главным спонсором раскопок и умер всего через несколько месяцев после открытия гробницы.

Журналисты быстро подхватили историю. В газетах начали появляться сообщения о странных совпадениях. Писали, что в момент смерти Карнарвона в Каире погас свет, а его собака в Англии якобы завыла и тут же умерла.

Большинство этих рассказов невозможно подтвердить документально. Однако они идеально вписывались в популярное представление о древнеегипетской магии и мести потревоженных мумий.

Кто еще умер после открытия гробницы

В последующие годы действительно скончались несколько человек, связанных с раскопками. Среди них были археологи, чиновники, посетители и люди, которые хотя бы раз побывали в усыпальнице.

На первый взгляд это выглядело подозрительно. Но если посмотреть на цифры, картина становится менее мистической.

Всего с раскопками были связаны десятки людей. Многие из них прожили еще много лет после открытия гробницы. Сам Говард Картер, которого логичнее всего было бы считать главной мишенью «проклятия», умер только в 1939 году в возрасте 64 лет — спустя 17 лет после открытия усыпальницы.

Не погиб и фотограф Гарри Бертон, сделавший знаменитые снимки сокровищ Тутанхамона. Он прожил еще почти 20 лет.

Большинство ключевых участников экспедиции также не умерли вскоре после раскопок.

Что показало научное исследование

В 2002 году ученые решили проверить легенду статистически. Исследователи сравнили продолжительность жизни людей, присутствовавших при вскрытии гробницы, с теми, кто в этом не участвовал.

Результат оказался неожиданным для любителей мистики: никакого повышенного риска смерти обнаружить не удалось.

Средняя продолжительность жизни участников экспедиции практически не отличалась от ожидаемой для людей их возраста и социального положения.

Другими словами, знаменитое «проклятие» не оставило заметного следа в статистике.

А могла ли причиной стать плесень

Несмотря на отсутствие мистики, некоторые ученые предполагали, что в гробницах могли присутствовать опасные микроорганизмы.

В закрытых помещениях тысячелетиями сохранялись споры грибков и плесени. При открытии усыпальницы они могли попасть в воздух.

Некоторые виды грибов действительно способны вызывать серьезные проблемы со здоровьем, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. В научных публикациях чаще всего упоминаются грибы рода Aspergillus.

Однако эта версия тоже не объясняет всех смертей. Если бы внутри находился смертельно опасный биологический агент, он должен был бы воздействовать на большинство участников раскопок, а не на отдельных людей.

Кроме того, многие археологи регулярно работали в древних гробницах без каких-либо серьезных последствий.

Почему миф оказался сильнее фактов

История Тутанхамона появилась в идеальное время. Начало XX века было эпохой увлечения мистикой, спиритизмом и загадками Древнего Египта. Люди охотно верили в древние проклятия, а журналисты понимали, что такие истории продают газеты гораздо лучше научных объяснений.

Свою роль сыграл и кинематограф. Позднее легенда о проклятии мумии стала основой десятков книг, фильмов и сериалов. Постепенно художественный образ настолько прочно закрепился в массовой культуре, что многие до сих пор считают его историческим фактом.

