Шесть человек погибли при стрельбе в американском штате Айова

ABC11: в результате стрельбы в Айове погибли шесть человек

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Stanton Sharpe

Предположительно, причиной трагедии стал бытовой конфликт.

В штате Айова Соединенных Штатов Америки в результате стрельбы погибли шесть человек. Об этом сообщил телеканал ABC11.

Инцидент произошел в понедельник, 1 июня, в городе Маскатин. Сообщение о стрельбе поступило в полдень. Правоохранители, приехавшие на место происшествия, обнаружили в доме четверых погибших. Чуть позднее были найдены тела еще двух жертв: одно — в соседнем доме, другое — в магазине поблизости. Их имена, пол и возраст не раскрываются.

По данным местного полицейского департамента, стрельба стала результатом бытового конфликта. Все погибшие, предположительно, — родственники подозреваемого. Им оказался 52-летний местный житель. Его мотивы неизвестны.

Выступая на брифинге, начальник полиции Маскатина Энтони Киз заявил, что тело подозреваемого обнаружили на тропе вдоль реки Миссисипи. Один из свидетелей утверждает, что мужчина покончил с собой.

Расследование убийств продолжается. Полиция не исключает, что возможны еще жертвы.

