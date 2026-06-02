До 60 дней в год: кто может взять отпуск за свой счет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Жданов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Закон предусматривает случаи, когда отпуск без сохранения зарплаты должны согласовать по заявлению работника.

Юрист Марианна Портнова разъяснила права отдельных категорий работников на неоплачиваемый отдых. О них она рассказала в интервью РИА Новости.

Как отметила эксперт, работодатель обязан согласовать такой отпуск работающим пенсионерам, инвалидам и сотрудникам с тяжелыми семейными обстоятельствами.

В частности, пенсионеры могут рассчитывать на отпуск за свой счет до 14 дней в году. Аналогичный по продолжительности отдых положен близким родственникам военнослужащих или сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Инвалиды имеют право на более длительный неоплачиваемый отпуск — до 60 календарных дней ежегодно. Кроме того, по уважительным причинам (свадьба, рождение ребенка, похороны близких) работник может взять до пяти дней отдыха без сохранения зарплаты, подав соответствующее заявление.

Как ранее писал 5-tv.ru, лето 2026 года станет самым длинным рабочим периодом за последние три года.

В предыдущие годы летний график был менее загруженным. Так, летом 2025 года россияне работали 63 дня и отдыхали 29, а в 2024 году — 64 и 28 дней соответственно. Самым напряженным месяцем лета станет июль, где будет 23 рабочих дня. В июне и августе ожидается по 21 рабочему дню.

­­­ Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС