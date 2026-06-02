Филиппинские власти пригласили Путина на саммит АСЕАН

Встреча членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии состоится в ноябре.

Власти Филиппин официально пригласили президента России Владимира Путина посетить страну и принять участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится в ноябре. Об этом журналистам РИА Новости рассказал посол Филиппин в Москве Игорь Байлен.

«Насколько я помню, его (приглашение. — Прим. ред.) направили в прошлом году или в начале текущего года», — отметил дипломат.

По словам посла, филиппинская сторона пока не получила ответа на приглашение, направленное Путину. Манила рассчитывает на реакцию МИД России или Кремля, а также на согласие президента РФ прилететь с официальным визитом на Филиппины и посетить мероприятия саммита.

Прежде пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что конкретный план участия Путина в саммите РФ — АСЕАН пока отсутствует, маршрут прорабатываются. В последний раз Москва принимала саммит в 2016 году в Сочи. В этом году форум приурочат к 35-летию отношений Москвы с Ассоциацией.

В апреле Путин выбрал Казань местом проведения саммита 2026 году. Обеспечить организацию и провести переговоры 17–19 июня с участием глав государств поручено внешнеполитическому ведомству. Москва в ближайшее время направит официальные приглашения руководителям стран Юго-Восточной Азии.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в сентябрьском саммите БРИКС в Индии.

