Пьяный водитель едва не переехал троих детей в Челябинской области
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
До этого мужчина пустил за руль свою нетрезвую спутницу.
Гонки на выживание устроила нетрезвая пара в Челябинской области. Их машина влетела во двор и едва не переехала троих детей.
Дети успели отбежать. Водитель переехал велосипед, после чего задел несколько иномарок. Установлено, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
А незадолго до этого давал покататься своей нетрезвой спутнице без прав. Теперь водителю грозит административный арест, штраф и лишение прав до двух лет.
