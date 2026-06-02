В России начнут маркировать зубные щетки, мочалки и салфетки

Участники оборота должны зарегистрироваться в системе «Честный знак» с 1 сентября.

В России с 1 сентября начнется маркировка широкого спектра средств гигиены, включая зубные щетки, мочалки и салфетки. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Участникам оборота необходимо будет зарегистрироваться в системе «Честный знак» с 1 сентября, а с 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию.

Отмечается, что нововведение охватит новые гигиенические товары, такие как бумажные полотенца, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, помазки для бритья, маникюрные наборы и многое другое.

В постановление внесены изменения после диалога Минпромторга и оператора с отраслью: единый срок введения поэкземплярной прослеживаемости для косметики, бытовой химии и бритвенной продукции установлен на 2030 год.

По просьбе участников рынка срок маркировки остатков бритвенной продукции перенесли на два месяца — с декабря 2026 года на февраль 2027-го. На такой же срок сдвинули передачу сведений о продажах через кассы.

Как объяснили в ЦРПТ, подобные шаги в пользу участников оборота позволят бизнесу получить дополнительное время на подготовку и избежать проблем в предновогодний сезон.

Уточняется, что требованиям предшествует безвозмездный добровольный этап, рассчитанный почти на год — с 25 сентября 2025-го по 31 августа 2026 года. В рамках этого пилотного проекта свыше 360 предприятий уже получили 25 миллионов кодов маркировки и опробовали их нанесение на гигиеническую продукцию, упакованную как для конечного потребителя, так и в тару оптового формата.

К тестированию присоединились не только крупные корпорации, но и субъекты малого и среднего предпринимательства.

Согласно плану поэтапного внедрения, запрет на оборот немаркированных товаров, выпущенных до начала действия новых правил, официально вступит в силу в октябре 2027 года. Параллельно в этот же период начнется обязательная передача данных о розничных продажах через кассовые аппараты в единую систему.

