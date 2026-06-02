В 2025 году участниками преступлений стали 22,2 тысячи несовершеннолетних

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Более шести тысяч правонарушений с участием детей в России были квалифицированы как особо тяжкие.

В 2025 году 22,2 тысячи несовершеннолетних россиян стали участниками преступлений, около 16,3 тысячи из них были учащимися и студентами. Соответствующие данные содержатся в концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2036 года, опубликованной на официальном портале правовых актов.

В документе указано, что общее количество детей и подростков, которые совершали преступление или были соучастниками, составило 29,1 тысячи. В их числе 6,2 тысячи особо тяжких правонарушений. Отмечается, что в последние годы все больше подростков оказываются втянутыми в террористические акты. В 2022 году было 30 человек, а в 2025 году уже 249. Число несовершеннолетних экстремистов также увеличилось с 87 человек в 2022 году до 142 в 2025-м.

«Значительно увеличилась численность несовершеннолетних, ставших участниками преступлений террористического характера (в 2022 году — 30 человек, в 2023 году — 44 человека, в 2024 году — 98 человек, в 2025 году — 249 человек), экстремистской направленности (в 2022 году — 87 человек, в 2023 году — 52 человека, в 2024 году — 97 человек, в 2025 году — 142 человека)», — сказано в документе.

Как отмечается в тексте концепции, на фоне усиливающегося влияния недружественных государств на российскую молодежь особенно важно развивать сферу профилактики. Речь идет о мерах предупреждения вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия. Злоумышленники находят исполнителей в мессенджерах и онлайн-играх, сомневающихся склоняют на свою сторону с помощью психологического давления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двух подростков арестовали за подготовку теракта с подрывом здания в Туапсе. Им предложили вознаграждение от 300 до 500 долларов за изготовление самодельной бомбы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.