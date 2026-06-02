Пользователи iPhone в России останутся без 5G

Владельцы смартфонов Apple в России останутся без доступа к сетям пятого поколения (5G) даже после их официального запуска. Об этом сообщили «Известия», опираясь на мнения экспертов в области сотовой связи.

Хотя техническая база iPhone позволяет работать на частотах, которые российские провайдеры намерены использовать для 5G (диапазон 4,63–4,99 ГГц), доступ к этой функции заблокирован на уровне прошивки устройства.

Политика Apple такова, что корпорация усиленно контролирует сетевые настройки. Чтобы активировать 5G, производитель обязывает операторов связи предоставить подтверждения корректной работы технологии в их сетях.

После ухода с российского рынка компания полностью прервала взаимодействие с местными операторами. Соответственно, передать необходимые данные и получить сертификацию для работы в отечественных сетях теперь практически невозможно.

«С юридической точки зрения ситуация также выглядит сложной — компания официально свернула деятельность в РФ, прекратила продажи своей продукции, отключила Apple Pay и ограничила работу других сервисов», — пояснила генеральный директор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Это не первый случай задержки доступа к новым стандартам связи для российских пользователей iPhone. В 2013 году владельцы устройств получили доступ к LTE (4G) со значительным опозданием из-за технических требований со стороны производителя.

Эксперты сошлись во мнении, что вероятность активации 5G на iPhone в России крайне мала. Так, например, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркнул, что отсутствие взаимодействия с операторами делает невозможными сертификацию и настройку, несмотря на поддержку нужного диапазона.

«Операторы планируют использовать верхнюю часть полосы — 4,8–4,99 ГГц, где iPhone сейчас не работает, а с учетом ухода Apple специально под российский рынок частоту в прошивку, скорее всего, не добавят. Это не блокировка, а отсутствие сертификации поддиапазона производителем», —добавил эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков.

Как ранее писал 5-tv.ru, Apple подтвердила, что прекратила обработку платежей в App Store в России. Подобное решение напрямую затронуло возможность оформления новых покупок и продления подписок. В компании отметили, что все ранее приобретенные приложения и цифровой контент сохранятся у пользователей.

