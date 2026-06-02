Постпред Ульянов: Румыния без расследования обвинила Россию в падении дрона

Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Cristian Cristel

Политик отметил развитую в стране русофобию, которая позволяет Бухаресту при любом удобном случае обвинить в произошедшем Москву.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал безосновательными обвинения в адрес Москвы из-за беспилотника, упавшего в Румынии. Об этом он заявил в беседе с ИС «Вести».

По его словам, Бухарест без проведения какого-либо расследования готов обвинить Россию в любом происшествии.

«На мой взгляд, румыны, которые объявили о российском дроне сразу без всякого расследования, поставили себя в идиотское, смешное, нелепое положение», — сказал политик.

Ульянов назвал такое поведение показателем несерьезности и несамостоятельности румынских политиков. Он также отметил развитую в стране русофобию, которая позволяет Бухаресту при любом удобном случае обвинить в произошедшем Россию.

Как ранее писал 5-tv.ru, президенту России Владимиру Путину доложили об инциденте с беспилотником в Румынии, который упал на крышу жилого дома в городе Галац.

Власти страны сообщили о двух пострадавших и бездоказательно обвинили в случившемся Россию.

После этого МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Владимира Липова, подчеркнув, что страна предпримет все необходимые меры в отношении России за «нарушение международного права и воздушного пространства страны».

В российском посольстве, в свою очередь, этот инцидент назвали провокацией со стороны Украины, которая пытается втянуть Москву в военное противостояние с НАТО.

