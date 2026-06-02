Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он также осудил украинского постпреда Андрея Мельника за его смех в адрес жертв.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя показал фотографии девушек, погибших в результате теракта ВСУ в Старобельске.

«Я сегодня уже упоминал, что мы покажем, какие взрослые люди погибли в Старобельске, и что это за фейк», — заявил Небензя.

В ходе своего выступления он подчеркнул, что среди жертв совершеннолетние Елена Мартемьянова, которой было 20 лет, и Анна Погребниченко, которой было 19 лет. Обеих девушек едва ли можно назвать взрослыми. Всего погибли 21 человек, большинство из которых — студентки педагогического колледжа.

Василий Небензя также осудил украинского постпреда Андрея Мельника за его поведение по отношению к жертвам трагедии. Он назвал недопустимым его смех и «беспрецедентный цинизм». Небензя сообщил, что информация о погибших будет официально передана всем членам Совета Безопасности.

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Удар по колледжу произошел в ночь на 22 мая. ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие, где находились более 80 подростков.

В результате обстрела погибли 21 человек, а 44 получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал это нападение террористическим актом, так как рядом не было военной инфраструктуры.

Позднее, 24 мая, порядка 50 журналистов из 19 стран осмотрели место разрушения, также с журналистами пообщались сотрудники МЧС и Следственного комитета.

Василий Небензя ранее заявлял, что западные страны много говорят о защите прав детей, но трагедия в Старобельске показала иной подход. Он подчеркнул, что в политической логике Запада погибшие делятся на «удобных» и «неудобных» жертв.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.