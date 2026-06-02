«Абсолютно не верила в себя»: Валерию Астапову спасла работа с психологом

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В начале карьеры артистка не верила в себя и не представляла, как строить карьеру в Москве. Специалист помог ей избавиться от ограничивающих убеждений.

Певица и актриса Валерия Астапова покорила российский шоу-бизнес не благодаря природной бойкости и активности, ей помог психолог. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на IV премии Гильдии кастинг-директоров. Артистка считает, что поддержка специалиста по ментальному здоровью нужна каждому. Она и сама проходит терапию и довольно часто встречается со своим специалистом.

«Я предпочитаю этот пит-стоп психологический совершать у психоаналитика или психолога. Когда в Москву приехала маленькая 16-летняя девочка, которая абсолютно не верила в себя, потому что в городе, в котором я живу, население 20 тысяч человек, мне казалось, что все это невозможно. Тогда впервые в моей жизни появился специалист, который избавил меня от не моих убеждений», — поделилась Астапова.

По словам артистки, с тех пор она не только доверяет свои проблемы психологу, но и другим настоятельно рекомендует. Особенно своим юным коллегам, которые хотят добиться большего в профессии, увлечениях или личной жизни.

«Начать в первую очередь с себя, с работы над собой и со своего ментального здоровья. Там открывается большое количество возможностей, и все границы уходят». — заключила певица.

Другой знаменитый российский исполнитель Стас Пьеха сам взялся спасать души. Как бывший наркоман, которого вытянула со дна успешная реабилитация, он открыл собственную наркологическую клинику. Но не все пациенты, судя по всему, получили ожидаемый результат. Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из подопечных Пьехи пожаловался на жестокость и эмоциональное давление, царящие в рехабе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.