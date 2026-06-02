Виновные в атаке на Старобельск заочно приговорены к пожизненному заключению

Путин провел совещание по помощи пострадавшим в результате теракта в ЛНР.

Прежде всего — о совещании, которое этим вечером прошло у президента в Кремле. На нем обсудили вопросы помощи пострадавшим от украинского теракта в Старобельске, а также ход расследования. Владимир Путин назвал удары по колледжу преступлением против детей и подростков, которое открывает новую страницу в череде зверств киевского режима. И уже известно, кто конкретно должен ответить за этот теракт. Подробности в материале корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Совещание по трагедии в Старобельске посвящено не только помощи пострадавшим, но и наказанию виновных.

«Не случайно пригласил и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Попросил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым», — пообещал Путин.

Разбор завалов завершен. Сейчас начинаются выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших.

«Были предложены все виды помощи в плане оздоровления. С одной девчонкой пострадавшей разговаривал. Она рассказала, как под ней проваливался пол, как она упала в самый низ, как откапывалась, разбирала завал между упавшими плитами, как вышла на свет… Настолько смелый человек», — рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова доложила, что в больницах остаются семеро раненых детей. Один из подростков в очень тяжелом состоянии.

«Мальчику, который в тяжелом состоянии можем технику привезти? Специалистов привезти», — предложил Путин.

«Его не рекомендуют транспортировать. На месте все есть, работают наши специалисты», — ответила Голикова.

Генеральный прокурор Александр Гуцан рассказал о том, что виновные в теракте заочно приговорены к пожизненному лишению свободы. В деле уже есть конкретные фамилии, но список будет пополнятся.

«27 мая текущего года в качестве обвиняемых по этому делу привлечены: командир 114-1 отдельной бригады беспилотных сил Украины „Птицы Мадьяра“ Андрей Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, начальник главного управления разведки ВСУ Олег Иващенко», — доложил Александр Гуцан.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин напомнил, сколько раз учебные заведения подвергались атакам с 2014 года, и привел другую страшную статистику.

«ВСУ атаковали 2116 учреждений образования, среди которых детские сады, школы и колледжи», — сказал Бастрыкин.

«Похоже, что сознательно — именно сознательно — совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков, в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Что ж, это их выбор», — отметил Путин.

