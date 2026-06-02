«Неправильно хейтить ребенка»: Медведева вступилась за сына Плющенко

На концерте Димы Билана Гном Гномыч повторил исторический номер, принесший России победу на «Евровидении», но оваций не снискал.

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, дважды серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева заступилась за юного коллегу Александра Плющенко, которого жестко раскритиковали за неудачное выступление. На концерте заслуженного артиста России Димы Билана 13-летний Гном Гномыч (прозвище Александра. — Прим. ред.) повторил партию своего отца Евгения Плющенко в номере, который принес России победу на «Евровидении» в 2008 году.

Столь же эффектного представления у дуэта не вышло. Движения не были точными и изящными, фигурист будто бы с трудом держался на коньках, и в сети зрелище окрестили «танцем одинокого пельменя». Плющенко-младший позже объяснил, что на постановку и репетиции у них с папой было всего полчаса, кроме того, он катался не на льду, а на небольшой пластиковой «таблетке». Мальчик сделал все, что мог, но это не спасло от критики.

Пользователи сети соревновались в остроумии, высмеивая танец, и были неправы, уверена Евгения Медведева. Люди забыли, что перед ними ребенок, и к нему необходимо относиться бережней. Она также согласилась, что выход на пластик вместо льда действительно может стать испытанием. Своими мыслями спортсменка поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (ИРИ).

«Во-первых, хейтить ребенка — это странно по мне. Тем более за выступление на пластике в прямом эфире. Я не очень к этому отношусь. Это неправильно, будь то Саша Плющенко, будь то любой другой ребенок», — сказала Медведева.

Гнома Гномыча тем временем буквально преследуют скандалы. Не так давно и он, и его папа закрыли свои персональные страницы в популярной социальной сети. Теперь контент доступен только одобренным подписчикам. Как сообщал 5-tv.ru, это произошло после новости о переходе Саши Плющенко в сборную Азербайджана. Споры также вызвало недавнее видеообращение Александра к старшему сыну Евгения Плющенко от первого брака Егору Ермаку. Егор рассказал о непростых отношениях с отцом, после чего Саша публично отказался называть его братом.

