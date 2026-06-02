«Я удивился, что он артист»: Леша Янгер про Марата Башарова

В случае с актером, кажется, что его отрицательная репутация затмила карьеру. Но благодаря телешоу Башаров получил шанс изменить мнение молодежи о себе.

Актер Марат Башаров уже давно не алкоголик и не та персона с отрицательной репутацией, которой был раньше. В жизни он юморной добряк, располагающий к себе с первого знакомства. Таким мнением поделился в интервью 5-tv.ru блогер Леша Янгер на Национальной премии ИРИ.

Звезда социальных сетей увидел актера в совершенно другом свете на съемках реалити-шоу, где знаменитости проверяют свои отношения на прочность.

«Я так удивился, когда узнал, что Марат Башаров — это артист, он где-то снимался. Все, что я слышал про Марата Башарова — это что он не очень хорошо относился к своей бывшей жене и все. А потом я узнал, что он ведущий «Битвы экстрасенсов», представляете? Я думаю: «Господи, почему я знал про него все самое плохое?» — возмутился блогер.

Леша отметил, что благодаря съемкам в проекте, Башаров по-новому раскрылся. После этого блогер изменил свое мнение об актере. Теперь он увидел в нем человека, который ко всему подходит с юмором, ко всем относится по-свойски и располагает к себе при первом же знакомстве.

Возможно, Башаров действительно изменился и уже не занимается рукоприкладством по отношению к женщинам, но все-таки некоторые факты показывают, что ярость и раздражение ему по-прежнему свойственны.

Так, например, на шоу он эмоционально отреагировал на то, что его возлюбленная Ася Борисова ранее попросила певца Влада Топалова взять ее за руку. По словам Башарова, он сильно приревновал. В ходе конфликта девушка зарядила актеру мощную пощечину.

До этого он приревновал ее к комику Михаилу Стогниенко, когда Ася проявила сочувствие к юмористу, оказавшемуся в непростой ситуации. Башаров резко отреагировал на происходящее и довел свою возлюбленную до слез и истерики.

