Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Члены Совбеза ООН не произнесли ни слова соболезнования, а лишь обвиняли Россию в фейках.

Политический истеблишмент стран Запада предпочел не замечать теракт, устроенный Вооруженными силами Украины в Старобельске. Об этом 1 июня заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Дипломат подчеркнул, что, хотя весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, западные коллеги по Совету Безопасности не выразили соболезнований, а вместо этого обвиняли Москву в распространении фейков и недостатке информации. По его словам, государства Евросоюза сознательно «смотрят сквозь пальцы» на преступления режима Владимира Зеленского.

Небензя также отметил, что реакция ООН и МАГАТЭ фактически подталкивает Киев к новым преступлениям. Секретариаты организаций, по его мнению, пытаются «усидеть на нескольких стульях», ограничиваясь лишь выражением озабоченности по поводу ударов по Запорожской АЭС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что иностранным журналистам должно быть стыдно за замалчивание информации о теракте в Старобельском колледже. Он назвал произошедшее кошмаром и обманом.

22 мая боевики ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа. Жертвами теракта стал 21 человек, еще 65 получили ранения.

