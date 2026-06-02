Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Wu Huiwo

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В книге-расследовании журналистов Flammarion это дело назвали «сложной головоломкой».

Франция и Бельгия начали совместное расследование ограбления Лувра, которое произошло в октябре 2025 года. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Отмечается, что совместное расследование началось после того, как бельгийская полиция обнаружила в телефонах задержанных выходцев из Восточной Европы, специализирующихся на хищении грузов, фотографии Лувра и Галереи Аполлона, откуда были украдены драгоценности.

Бельгийские правоохранители признали эти снимки значимыми уликами, поэтому сообщили об этом французской стороне. После этого парижские следователи выехали в королевство для изучения фотоматериалов.

По одной из версий, похищенные украшения XIX века уже вывезены за границу, где из них извлекли камни для продажи на рынке Антверпена — мирового центра торговли драгоценностями.

Согласно второй версии, украденное богатство еще может быть спрятано во Франции, предположительно в районе Обервилье, откуда родом задержанные грабители.

Как отмечается в книге-расследовании журналистов Flammarion, это дело стало «сложной головоломкой», а кража произведений искусства превратилась в обычный бизнес.

Ограбление Лувра

Ограбление знаменитого парижского музея Лувра произошло утром 19 октября 2025 года во время открытия.

Воры пробрались в музей со стороны набережной Сены, разбили окна и вскрыли витрины в Галерее Аполлона. Они похитили драгоценности из коллекции Наполеона III и его жены Жозефины. Среди украденных предметов были ожерелье, брошь и диадема.

После случившегося недалеко от Лувра нашли сломанную корону императрицы Евгении, инкрустированную более 1300 бриллиантами.

При этом похитители не тронули крупнейший бриллиант из коллекции Наполеона — «Регент» весом более 140 каратов.

По словам министра культуры Франции Рашиды Дати, ограбление совершили профессионалы. Они обокрали музей всего за четыре минуты.

По оценкам Лувра, ущерб от кражи драгоценностей составил 88 миллионов евро (свыше 8,3 миллиарда рублей). В расследовании участвовало около сотни следователей. Полиция обнаружила на месте преступления инструменты: шлифовальные машины, газовую горелку, бензин и рацию.

Этот инцидент уже назвали крупнейшей кражей в истории Лувра со времен похищения «Моны Лизы» в 1911 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.