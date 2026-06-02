«Хезболла» заявила о готовности полностью прекратить огонь по Израилю

Фото: www.globallookpress.com/dpa/Marwan Naamani

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обе стороны конфликта остановят взаимные атаки.

Ливанское движение «Хезболла» готово полностью прекратить удары по северному Израилю и дать соответствующие гарантии в обмен на аналогичное обязательство со стороны Тель-Авива. Об этом сообщается на портале Axios со ссылкой на главного советника ливанского чиновника Набиха Берри Али Хамдана.

Источник издания также отметил, что от лица Берри уже передал информацию администрации президента США Дональда Трампа. Представитель Тель-Авива подтвердил намерения «Хезболлы» прекратить огонь, не требуя при этом незамедлительного вывода израильских войск.

Трамп прокомментировал ситуацию в соцсети Truth Social. После телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями «Хезболлы» он пришел к выводу, что обе стороны конфликта прекратят атаки.

«У меня был очень продуктивный звонок с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, и (израильские) войска не будут направлены в Бейрут, а любые войска, которые уже находились в пути, были развернуты обратно. Аналогичным образом, через высокопоставленных представителей, у меня был очень хороший звонок с „Хезболлой“, и они согласились, что вся стрельба прекратится: Израиль не будет атаковать их, а они не будут атаковать Израиль», — написал Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иранская переговорная группа приостановила обмен сообщениями с США через посредников в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Накануне Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширить и усилить контроль над ливанскими территориями, которые прежде находились под контролем «Хезболлы».

