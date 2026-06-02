Жизнь без внутреннего дефолта: Мерзликин про походы к психологу

Актер считает терапию очень полезной для подростков.

Избежать кризиса среднего возраста и внутреннего дефолта помогут походы к психологу с детских лет. Таким мнением поделился с корреспондентом 5- tv.ru заслуженный артист России Андрей Мерзликин на Национальной премии ИРИ.

По словам актера, детям и подросткам очень важно научиться разбираться в своих эмоциях и понимать, что происходит вокруг них, называя вещи своими именами. Хуже, когда люди из-за своей трусости и несостоятельности как личности прячут правдивые вещи за некой ширмой, тем самым успокаивая себя.

«Я и сам попробовал и вполне себе хорошие результаты, когда подростки проходят какие-то свои вещи. Это очень важно. Это же и есть понимание. Сейчас очень модный термин „осознанность“ — ты просто учишься разбираться и называть вещи какими-то правильными именами. <…> Иногда люди по своей трусости и малодушии не хотят называть вещи своими именами. Предавая кого-то, они называют это по-другому, обманывая или трусость по-другому называют. <…> Это приводит потом к большому дефолту внутреннему», — поделился актер.

Мерзликин подчеркнул, что, когда дети учатся разбираться, понимать и осознавать свои и чужие эмоции и поступки, у них больше шансов впереди на качественную жизнь с самим собой без всяких кризисов.

Кроме того, по его мнению, посещать психолога нужно не тогда, когда у человека целый багаж проблем, а наоборот — когда он пребывает в прекрасном самочувствии.

О важности прохождения практик с психологом ранее говорил знаменитый актер Сергей Бурунов. По его словам, когда-то он боялся обращаться к этим специалистам, долгое время придерживаясь принципа «я мужчина, я справлюсь сам».

Спустя время он осознал, что обращаться за помощью — это не слабость, а наоборот — поступок взрослого человека. Теперь актер воспринимает психологические сессии как образование, прокачку эмоционального интеллекта и возможность глубже понять самого себя.

