Законно ли убираться в школах? Юрист объяснил правила летней практики

Юрист Печников: если летней практике нет в учебном плане, то она незаконна

Оказалось, подростков можно привлекать к работам только при строгом соблюдении всех условий.

Летние каникулы для многих российских школьников начинаются не с отдыха, а с обязательных работ — уборки школьного двора, стрижки газонов и покраски заборов. Президент Московской юридической корпорации Вячеслав Печников в беседе с Газета.ру объяснил, насколько законно привлекать детей к такой деятельности.

С 2023 года в закон «Об образовании» внесли поправки, которые обязывают школьников участвовать в общественно полезном труде. Однако привлекать подростков к летней практике можно только при строгом соблюдении правил.

Главное условие — работа по благоустройству должна быть четко прописана в учебном плане.

«Если же труд не закреплен в программе, привлекать школьников без согласия самих учащихся и их родителей запрещено», — предупредил юрист.

Школа обязана учитывать возраст и здоровье детей. Подросткам категорически запрещено давать задания, которые могут нанести вред их организму. Например, нельзя заставлять детей работать со сложным оборудованием или контактировать с сильными аллергенами.

«Законодательство четко регламентирует продолжительность работ. Учащиеся 14–15 лет могут трудиться не более четырех часов в день, 15–16 лет — не более пяти часов, а 16–18 лет — максимум семь часов. Каждые 45 минут обязателен 15‑минутный перерыв», — сказал эксперт.

При этом, если температура воздуха поднимается выше 25 градусов, то время работы на улице резко сокращается. Для детей 14–16 лет — до 2,5 часа, а для подростков 16–18 лет — до 3,5 часа.

