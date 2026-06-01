ВСУ снова атаковали школу в Васильевке Запорожской области с помощью дрона

Здание получило серьезные повреждения.

ВСУ повторно атаковали школу № 1 в городе Васильевка Запорожской области с применением беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в своем Telegram-канале.

По ее словам, утром по зданию был нанесен удар FPV-дроном, в результате чего повреждения получила кровля. Позднее, около 19:00 мск, по школе вновь был применен БПЛА самолетного типа, что привело к более значительным разрушениям.

Романиченко заявила, что на момент происшествия находилась на территории учебного заведения и зафиксировала последствия атак.

«Сейчас я нахожусь во дворе школы № 1. И хочу показать вам, как выглядит отношение к нашим детям Вооруженных сил Украины», — заявила Романиченко.

Она отметила повреждение остекления и внутренних помещений здания. Также глава округа сообщила о намерении восстановить школу после нанесенного ущерба.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий информировал об ударе по начальной школе в Васильевке, уточнив, что жертв среди мирного населения зафиксировано не было.

