ВСУ применили 16 беспилотников в ходе атаки.

Наказание виновным в атаке на колледж Старобельска будет неотвратимым. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.

В рамках встречи глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник доложил главе государства, что удар ВСУ по колледжу в ЛНР был целенаправленным и спланированным.

«Все они (виновные в атаке на колледж. — Прим. ред.) должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым», — отметил Путин.

В момент удара ВСУ по колледжу в Старобельске в здании находилось 89 человек, за медицинской помощью обратились 45 человек, 21 погиб, подвел печальные итоги Песечник.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. Об этом сообщал 5-tv.ru. Ранее Президент России Владимир Путин назвал действия киевского режима террористическим актом, так как в районе образовательного учреждения не было военных объектов.

