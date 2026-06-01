«Кровавое преступление»: Путин о теракте в колледже Старобельска

Путин назвал теракт в Старобельске кровавым преступлением украинской хунты
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев; 5-tv.ru
В результате удара ВСУ по учебному заведению в ЛНР погиб 21 студент.
Президент России Владимир Путин назвал удар ВСУ по общежитию и учебному корпусу колледжа в Старобельске кровавым преступлением украинской хунты. Об этом он сообщил во время совещания о ходе расследования теракта в ЛНР и мерах поддержки пострадавших.
«Хочу обсудить сегодня с вами, и пригласил для этого, вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственникам погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой», — заявил президент.
Теракт в ЛНР
В ночь на 22 мая боевики ВСУ с помощью беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске. В этот момент внутри находились более 80 студентов.
Удар унес жизни 21 человека, еще более 60 получили тяжелые ранения. Спасатели МЧС разбирали завалы непрерывно в течение 45 часов. При этом украинские военные пытались сорвать спасательную операцию повторными атаками.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что МИД России анонсировал удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в ответ на теракт в Старобельске.
