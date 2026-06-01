В Китае представили «невидимую» краску для дронов

В Китае разработали радиопоглощающее покрытие для беспилотников

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Состав аэрозольного нанесения снижает заметность аппаратов для радарных систем различного диапазона.

Китайская компания начала продажи радиопоглощающего покрытия серии XRAM-C для беспилотников. Об этом сообщило издание Defence-blog.

Покрытие снижает заметность дронов для радаров за счет поглощения радиоволн. Сигнал почти не отражается обратно, поэтому аппараты сложнее обнаружить и отследить.

Покрытие легкое, хорошо держится на поверхности, выдерживает нагрев до 250 градусов выше нуля и сохраняет свойства при длительном воздействии соленого воздуха.

Наносится методом распыления с последующим затвердеванием, не требует сложного оборудования и может использоваться на уже готовых дронах. Поставляется в разных объемах для производителей беспилотной техники.

