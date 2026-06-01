Более десяти миллионов человек приняли участие в праймериз «Единой России»

В масштабном внутрипартийном голосовании партии «Единая Россия», которое проходило по всей стране с 25 по 31 мая, приняли участие более десяти миллионов человек. Итоги праймериз подвел председатель партии Дмитрий Медведев.

«Это беспрецедентная история, потому что не на выборах, подчеркиваю, а на предварительных голосованиях более десяти миллионов человек уже определились со своей позицией. Вот это точно нужно ценить. Это тот кредит доверия, который получает каждый раз наша партия», — сказал он.

Всего на выдвижение от партии на грядущих сентябрьских выборах претендовали 22 тысячи кандидатов. Конкуренция на предварительном голосовании оказалась крайне высокой. По словам Медведева, конкурс на выборах в Государственную Думу составил 12 человек на место, а в региональные парламенты — семь человек.

Кроме того, более 1300 кандидатов — это участники специальной военной операции (СВО), победу из них одержали 480 человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что среди кандидатов предварительного голосования была Герой Российской Федерации, ефрейтор, военный фельдшер из Ступина Людмила Болилая. Она спасала на фронте раненых бойцов.

