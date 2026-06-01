Львова-Белова доложила Путину о снижении количества социальных сирот в России

Хорошие показатели и по родителям, которых лишили или ограничили в правах.

Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Главной темой доклада омбудсмена стали результаты в сфере борьбы с социальным сиротством за прошедший 2025 год.

«Этот год стал годом осознания людей, принимающих решение в том, что дети при живых родителях не могут жить в детских домах и не должны становиться социальными сиротами», — заявила она.

По словам омбудсмена, за 2025 год в России выявлено 22 тысячи социальных сирот — это почти на 17% меньше, чем в 2024 году.

«Численность детей, у которых родители лишены и ограничены в родительских правах, 16 400 (человек. – Прим. ред.), что на 25,5% меньше, чем в предыдущем году», — добавила она.

