Москва ожидает от МАГАТЭ публичной оценки преступлений Киева против ЗАЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев обозначил позицию российской стороны после телефонного разговора с Рафаэлем Гросси.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев провел телефонный разговор с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Основной темой стали вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) и ситуация в Энергодаре.

По словам Лихачева, в ходе контакта российская сторона представила данные о росте напряженности в регионе и серии ударов по объектам инфраструктуры, включая социальные учреждения и транспортные узлы. Отдельно он упомянул атаку на машинный зал шестого энергоблока ЗАЭС, назвав ее, по сути, первым в истории случаем подобного воздействия на действующий ядерный объект.

«Это первая в истории человечества акцентированная атака на действующий энергоблок», — заявил Лихачев.

Глава «Росатома» отметил, что Москва ожидает от МАГАТЭ более детальной оценки происходящих событий и указания причин рисков, влияющих на ядерную и радиационную безопасность. Он подчеркнул, что отсутствие четких комментариев, по его мнению, может способствовать дальнейшему обострению ситуации.

«Молчание, отсутствие оценок, персонификация рисков — это фактически „зеленый свет“ для дальнейшей эскалации», — высказался Лихачев.

В «Росатоме» заявили, что очные контакты с представителями агентства будут продолжены на текущей неделе. Кроме того, на начало июля запланированы межведомственные консультации с участием МАГАТЭ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) был нанесен удар. Целью атаки, по данным пресс-службы, стал транспортный цех станции. Отмечается, что данный объект в последние месяцы неоднократно подвергался обстрелам.

