Актриса показала кадры из ЗАГСа, но жениха оставила за кадром.

Актриса Мирослава Карпович, известная зрителям по роли Маши в сериале «Папины дочки», сообщила о замужестве. Артистка опубликовала фотографии с регистрации брака, для которой выбрала легкое платье и кроссовки.

Судя по кадрам, церемония прошла в камерной обстановке. На регистрации присутствовали только близкие 40-летней актрисы. В личном блоге Карпович показала несколько снимков с мероприятия, в том числе фото с мамой, однако лицо супруга раскрывать не стала.

При этом актриса сразу дала понять, что ее избранник не связан с творческой профессией.

«Мама, семья, жена. Люблю вас! Для особо любопытных: муж — не артист!» — подчеркнула Мирослава в соцсети.

Подписчики уже поздравляют Карпович с новым статусом и желают ей счастливой семейной жизни. Многие отмечают, что актриса выглядит очень счастливой, а самые любопытные просят наконец показать мужчину, которому она сказала «да».

В последнее время артистка неохотно делится подробностями личной жизни. Недавно ей приписывали роман с коллегой Евгением Бонифатовым, однако эта информация так и не получила подтверждения.

Ранее Карпович несколько лет связывали с актером Павлом Прилучным. Их отношения активно обсуждались в прессе, но сами артисты предпочитали не делать из этого публичную историю. Прилучный позже говорил, что они с Мирославой никогда не объявляли себя парой — СМИ сами сделали из этой темы громкий сюжет.

«Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка», — говорил Павел Прилучный в интервью Надежде Стрелец.

Актер также отмечал, что Карпович в свое время его поддержала, а травля в ее адрес была для него болезненной темой. Сама Мирослава тоже тепло отзывалась о Прилучном и опровергала слухи о его жесткости в отношениях. По словам актрисы, он прекрасный человек, а многие домыслы возникали из-за того, что люди верили в удобную для них версию событий.

«На меня никто никогда в жизни руку не поднимал, слава Богу», — подчеркивала Мира.

Карпович также хорошо ладила с детьми Прилучного от актрисы Агаты Муцениеце. Теперь же актриса, судя по публикации, начала новый этап личной жизни, но по-прежнему не спешит раскрывать имя своего избранника.

